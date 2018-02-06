أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، صباح الثلاثاء، اثر حادث مروري كبير، نتج عن اصطدام 44 سيارة على شارع الشيخ محمد بن راشد، طريق أبوظبي دبي في الإمارات.

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وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" ان تصادم وقع بين 44 مركبة في حوالي الساعة "الثامنة و8 دقائق " صباحاً على شارع الشيخ محمد بن راشد " طريق ابوظبي دبي" في المنطقة بعد جسر "كيزاد" باتجاه الداخل.

وتابعت الصحيفة نتج عن الحادث اصابة 22 شخص بإصابات متنوعة، كانت كالتالي "اصابة 18 شخص بإصابات بسيطة، واصابة شخصين بإصابات بليغة، واصابة شخصين آخرين بإصابة متوسطة"، موضحة ان سبب الحادث هو" الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق".

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام اماراتية ان الشرطة تعاملت مع حادثي سير منفصلين في منطقة العين، اضافة لحادث مروري آخر عند مدخل نفق المركز التجاري باتجاه جسر دبي مول .

يشار الى ان 3 اشخاص لقوا مصرعهم في 18 كانون الثاني الماضي، اثر حادث تدهور مركبتهم واصطدامها بعمود انارة في جزيرة دلما بأبو ظبي.

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