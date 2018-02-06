أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم الثلاثاء, عن مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم شنه مسلحون على نقطة مراقبة جاري تأسيسها في محافظة ادلب.

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واوضح بيان صادر عن الأركان التركية, نشرته وكالات انباء, ان "الهجوم الإرهابي وقع الإثنين، حيث اغار الإرهابيون على نقطة المراقبة بقذائف الهاون".

وأضاف البيان، أنّ الهجوم أسفر عن "مقتل جندي تركي، وجرح 5 آخرين بإصابات طفيفة، إلى جانب إصابة مدني آخر", مشيرا الى ان" القوات التركية ردت على الهجوم", دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه.

ووصل رتل عسكري تركي ، يوم الاثنين, إلى ريف حلب الغربي، من أجل تشكيل نقطة مراقبة رابعة، في منطقة خفض التوتر التي تشمل أيضا محافظة إدلب، وريف حماة الشمالي، بموجب اتفاقية أستانا.

وتوجد حاليا 3 نقاط مراقبة للجيش التركي، على محور إدلب- عفرين في الجانب السوري، قرب قرية سلوى وقلعة سمعان، وتلة الشيخ عقيل.

وبموجب اتفاقية أستانا، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية شنها منذ 20 الشهر الماضي ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, مااسفر عن سقوط قتلى من كلا الطرفين.