كشف وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، يوم الثلاثاء، إن الجولة التاسعة من اجتماع استانا حول سوريا قد تعقد في الثلث الأخير من شباط الجاري.

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ونقلت وكالة الانباء الكازاخية عن عبد الرحمانوف قوله إن "المعلومات التي نتلقاها من الدول الضامنة لعملية أستانا تؤكد أن الأطراف المعنية تضع ترتيبات الجولة الجديدة من المحادثات وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا".

وتابع عبد الرحمانوف أن "موعد انعقاد الجولة التاسعة لاجتماع استانا في الثلث الأخير من الشهر الحالي يتطلب تأكيدا نهائيا من قبل الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا".

وكانت العاصمة الكازاخية استانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سوريا، كان آخرها في الـ21 والـ22 من شهر كانون الأول الماضي، وانتهت الجولة ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

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