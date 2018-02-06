قال قائد عسكري في التحالف الداعم للنظام السوري، يوم الاثنين، إن الجيش النظامي نشر دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات على جبهات حلب وإدلب.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن القائد العسكري دون أن تسمه، قوله ان "الجيش النظامي يستقدم دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات إلى مناطق التماس مع المسلحين في ريفي حلب وإدلب بحيث تغطي المجال الجوي للشمال السوري".

ووصف القائد العسكري الإجراء بأنه "رسالة للجميع".

وكانت السلطات السورية توعدت بإسقاط أي طائرة تخترق مجالها الجوي، في أعقاب اعلان انقرة عزمها تنفيذ عملية عسكرية في عفرين شمال حلب، دون أن يتم تنفيذ التهديد رغم بدء عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي.

يشار الى ان الجيش النظامي يشن عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و"داعش" الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الظهور وأكثر من 300 قرية وبلدة وأحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة.

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