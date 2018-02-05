أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لو ديران, حول الملف السوري.

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واوضح بيان للخارجية الروسية, نشرته وكالة (سبونتيك), ان لافروف أبلغ نظيره الفرنسي "بنتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي, الذي أعطى دفعة إيجابية قوية لعملية جنيف في إطار الأمم المتحدة".

و أكد الجانبان , بحسب البيان,على "عدم وجود بديل لتسوية النزاع على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، رسميا، في سوتشي الروسية، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية, بعد تأخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة..