أعلنت منظمة الطفولة "اليونيسيف" ان 59 طفلا سورياً لقوا مصرعهم خلال الشهر الماضي بسبب تصاعد العنف.

واشار المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف خيرت كابالاري, في بيان صحفي, نشرته اذاعة الامم المتحدة, الى ان "الجميع يفشل في وقف الحرب على الأطفال", مشددا على "الأهمية القصوى لحماية الأطفال في كل الظروف، بما يتوافق مع قانون الحرب".

وكانت اليونيسيف افادت في كانون الاول الماضي ان مليون طفل سوري فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء الحرب, معتبرة أن سوريا تعد "أحد أخطر" المناطق في العالم بالنسبة للأطفال.

كما أعلنت المنظمة في ذات الشهر أنه من المرجح أن نحو 180 مليون طفل في 37 دولة منها سوريا, يعيشون في فقر شديد أو لا يذهبون للمدرسة أو يلقون حتفهم في اشتباكات عنيفة وذلك أكثر مما كان عليه الحال منذ 20 عاما.

وأصدرت عدة منظمات تقارير عديدة, خلال الازمة السورية, تحدثت من خلالها عن الأوضاع الانسانية والصحية والتعليمية المأساوية للأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها و الناجمة عن الحرب في البلاد .

ويعيش الأطفال منذ بدء الأزمة في سوريا, والتي دخلت عامها السابع, أوضاع سيئة في جميع المجالات , بالاضافة للمخاطر التي يتعرضون لها والتداعيات النفسية في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف والحصار, فضلا عن مقتل وتشريد العديد منهم خلال الأحداث .