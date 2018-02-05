تعزيزات عسكرية تركية الى عفرين.. والبدء بإنشاء نقطة مراقبة رابعة في ادلب الاخبار السياسية شارك

وصل رتل عسكري تركي ، يوم الاثنين, إلى ريف حلب الغربي، من أجل تشكيل نقطة مراقبة رابعة، في منطقة خفض التوتر التي تشمل أيضا محافظة إدلب، وريف حماة الشمالي، بموجب اتفاقية أستانا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأفادت وكالة (الاناضول)، أن الرتل دخل محافظة إدلب ، ووصل بشكل آمن إلى الريف الغربي لحلب، المشمول بمنطقة خفض التوتر. وتهدف تركيا من خلال العناصر التي ضمتها القافلة، لتشكيل نقطة مراقبة رابعة لوقف اطلاق النار في المنطقة. وتوجد حاليا 3 نقاط مراقبة للجيش التركي، على محور إدلب- عفرين في الجانب السوري، قرب قرية سلوى وقلعة سمعان، وتلة الشيخ عقيل. وبموجب اتفاقية أستانا، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها. وأرسلت السلطات التركية, في الايام الاخيرة, تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية. وسبق ان ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي". سيريانيوز

2018-02-05 13:54:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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