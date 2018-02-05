أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, إلى 947 شخصا.

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واشار بيان للاركان التركية, نشرته قناة (تي ار تي) الى ان "القوات التركية حيدت في الساعات الـ 24 الأخيرة، 12 إرهابيا من تنظيمات “ب ي د/بي كا كا” وداعش وتنظيمات يسارية متطرفة".

وكان المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس مجلس الوزراء بكر بوزداغ اعلن, يوم الاحد, انه تم القضاء على 932 إرهابيا منذ بدء المعركة في عفرين.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.