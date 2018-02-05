اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وفرنسا وبريطانيا, يوم الاثنين, خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي, النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي, مشددين على معاقبته ومحاسبته.

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وقالت مندوبة واشنطن لدى مجلس الأمن نيكي هايلي, خلال الجلسة, "لدينا تقارير وادلة دامغة باستخدام النظام السوري غاز الكلور السام أكثر من مرة, ولن يهدأ لنا بال إلا إذا رأينا النظام يعاقب على جرائمه".

واشارت المندوبة الى ان "دمشق لازالت تواصل استخدام الأسلحة الكيماوية," متهمة روسيا "بعرقلة الجهود الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وقتل آلية مراقبة استخدام هذه الأسلحة ".

واعتبرت المندوبة الأمريكية ان مشروع القرار الروسي حول السلاح الكيماوي في سوريا "غير فعال"

واعترضت واشنطن على اقتراح روسي بإنشاء هيئة تحقيق دولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعلنت تخصيص 350 ألف دولار، لتمويل آلية مستقلة دولية للتحقيق في الجرائم في سوريا .

واردفت المندوبة الامريكية ان بلادها تسعى "لإدانة دولية كاملة للنظام السوري لاستخدامه السلاح الكيماوي".

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا , منذ ايام, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية, معربين عن مخاوف من توصل سوريا إلى طرق جديدة في استخدام مثل تلك الأسلحة.

وتتبادل روسيا وأميركا الاتهامات بخصوص "قتل" آلية التحقيق بالكيميائي في سوريا

من جهته, قال المندوب الفرنسي ان "الجناة الذين يستخدمون غاز الخرذل وغاز السارين في سوريا يجب أن يحاسبوا على جرائمهم, و نرفض أن يتمكن النظام السوري من الفرار من العقاب لاستخدامه الكيماوي".

واضاف المندوب ان غازات الكلورين استخدمت في أماكن مختلفة في سوريا

واردف مندوب فرنسا ان " منظمة السلاح الكيماوي وجدت موادا كيماوية والنظام لم يقدم تفسيرا لها", مبينا ان النظام السوري "يتعاون تعاونا انتقائيا مع منظمة السلاح الكيماوي".

بدوره, اشارت المندوبة البريطانية الى ان ما يحدث في سوريا خرق وانتهاك لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية

وبينت ان "اثبات استخدام النظام السوري للكيماوي سيضاف إلى سجله الإجرامي", معتبرة ان " استخدام روسيا لحق النقض أعاق معاقبة الجناة في سوريا".

واتهمت المندوبة النظام السوري "بمواصلة قصف وقتل المدنيين في سوريا".

وتواردت اتهامات في الفترة الاخيرة من قبل أطراف معارضة وعدة دول خاصة واشنطن باستهداف عدة مناطق لاسيما الغوطة الشرقية ماادى الى حدوث حالات اختناق, متهمين الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك, في حين نفت السلطات السورية هذه الاتهامات.

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.