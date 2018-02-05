"اتفاقنا مع روسيا حول استخدام الأجواء السورية مستمر"

هددت السلطات التركية, يوم الاثنين, باستهداف قوافل الأسلحة التي ستنقل إلى منطقة عفرين بريف حلب من أي مكان في سوريا, فيما اشارت الى ان اتفاقها مع الروس حول استخدام المجال الجوي السوري في العمليات مستمر

ونقلت وكالة (الاناضول) عن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ , في مؤتمر صحفي, إن "كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا، وسنستهدفها وندمرها أينما رأيناها".

واكد المسؤول التركي ان " القوات التركية تستخدم المجال الجوي لمنطقة عفرين بشكل فاعل، ولا تعاني من أي مشاكل تخص استخدامه حاليا."

واشار بوزداغ الى أن " الاتفاق بين بلاده وروسيا حول استخدام المجال الجوي السوري في العمليات العسكرية لا يزال قائما"، نافيا "إغلاقه أمام القوات التركية".

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه أطلق، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين بريف حلب.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز