سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاثنين, انخفاضا, مقارنة بالسعر سابقا, حيث وصل الى 463 ليرة سورية ..

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 466 ليرة للمبيع، و 463 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل في 3 الشهر الجاري إلى 467 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.