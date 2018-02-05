سقطت قذائف, يوم الاثنين, على عدة مناطق في مدينة دمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط 3 قتلى و20 جريح في منطقتي باب توما ومحيط مشفى الشرطة بحرستا .

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "مدني لقي مصرعه واصيب 7 آخرين بجروح اثر سقوط قذيفة على مواقف ساحة السرفيس بحي باب توما بدمشق ".

وأضاف المصدر ان القذيفة اسفرت عن "وقوع أضرار مادية بباص نقل داخلي ومكرو باص نقل ركاب صغير ".

واشار المصدر في وقت سابق الى ان "مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حي باب توما والكنيسة المريمية بقذائف هاون ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان".

ولفت المصدر إلى أن "قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية".

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق "بمقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء سقوط قذائف على محيط مشفى الشرطة ما تسبب أيضاً بوقوع أضرار مادية”.

وتابع المصدر أن “أكثر من 10 قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على محيط ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان 8 قذائف سقطت على منطقة الدويلعا بدمشق.

وكان 15 شخصاً أصيبوا يوم الأحد، جراء سقوط قذائف في حي المزة وعش الورور بدمشق، وضاحية حرستا بريفها.

وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.