أصيب شخص، يوم الاثنين، جراء اطلاق نار وقع بمحيط مبنى الرئاسة في العاصمة الإيرانية طهران.

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ونقلت وكالة أنباء (فارس) عن مساعد محافظ طهران في الشؤون الامنية، قوله ان "اطلاق نار وقع على ابواب مبنى رئاسة الجمهورية ".

واوضح المسؤول الامني ان "شخصا حاول اجتياز الحاجز الامني في بوابة المقر الرئاسي لكنه واجه تحذيرا من رجال الامن".

وتابع مساعد المحافظ ان "رجال الامن اضطروا الى اطلاق النار على الشخص الذي اصيب في الحادث"، مشيرا الى ان "التحقيق جار للتعرف على هوية الجريح وباعث عمله".

وكانت العاصمة الإيرانية طهران شهدت في كانون الثاني العام الماضي، هجمات استهدفت مقر البرلمان ومرقد الخميني، وأسفرت عن مقتل 17 شخصا.

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