اكدت الحكومة العراقية أكدت اليوم الاثنين، بدء القوات الأمريكية الانسحاب التدريجي من العراق.



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ونقلت روسيا اليوم عن مصدر في الحكومة العراقية، أن "عشرات العسكريين الأمريكيين غادروا البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ إعلان بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي، بدأ ينقل العسكريين والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان.

وكانت السلطات العراقية اعلنت في كانون الأول 2017، إنجاز الحرب والانتصار على "داعش" وتحرير الموصل من براثن الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014.

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