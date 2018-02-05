لقيت امرأة حتفها وأصيب 3 آخرون بجروح، يوم الاثنين، نتيجة سقوط قائف في عدة مناطق بمدينة دمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم تسمه، ان "امرأة قتلت واصيب 3 اخرين، نتيجة سقوط قذائف هاون في باب توما".

وتابع المصدر، سقطت قذيفتين على شارع الأمين في حي الشاغور، وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

وكان 15 شخصاً أصيبوا يوم الأحد، جراء سقوط قذائف في حي المزة وعش الورور بدمشق، وضاحية حرستا بريفها.

وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

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