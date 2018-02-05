جددت إيران دعوتها ، يوم الاثنين، لتركيا من اجل وقف عملياتها العسكرية في عفرين شمال سوريا ومراجعة موقفها بهذا الخصوص.

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ونقلت وكالة أنباء (فارس) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قوله على "تركيا وقف عملياتها في عفرين بسوريا، وان تقوم بمراجعة موقفها في هذا المجال"، معتبرا استمرار هذه الوتيرة من شانه ان يؤدي الى عودة عدم الاستقرار والارهابيين الى سوريا.

وسبق لإيران ان دعت تركيا لإنهاء عملياتها في عفرين بشكل عاجل، عقب اطلاق عملية "غصن الزيتون" في كانون الثاني الماضي، حيث حذرت من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية.

واضاف قاسمي، انه "على الحكومة التركية مراجعة هذا الامر وان تقوم بمتابعة كلما يتعلق بسوريا عبر عملية آستانا".

وتعتبر كل من إيران وتركيا ومعهما روسيا راعياً لمحادثات استانا بشأن سوريا، والتي تعد أحد المسارات السياسة لتسوية الأزمة في سوريا، وتم بموجبها الاتفاق على اقامة مناطق لخفض التوتر.

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