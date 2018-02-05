قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن أعضاء اللجنة الدستورية السورية تم تحديدهم بشكل عام, فيما اشار الى ان إلا إن اتصالات مكثفة لا تزال جارية مع الجانب الأمريكي حول سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال ريابكوف، في حديث مع صحيفة "إزفستيا" الروسية نشرت الاثنين، "حاليا تنتقل القضايا ذات الطابع الدستوري إلى جنيف مرة أخرى، وتشكيلة أعضاء اللجنة المعنية تم تحديدهم بشكل عام".

قال المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا الثلاثاء الماضي ان المشاركين في مؤتمر سوتشي يقرون بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستتألف من قوى تمثل الحكومة والمعارضة".

وفيما يخص مشاركة الجانب الأمريكي حول التسوية السورية، أشار ريابكوف إلى أنه جرت دعوة الجانب الأمريكي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أقيم في سوتشي في الـ30 من الشهر الماضي، إلا أنهم (الأمريكيون) بعثوا ممثلا من طرفهم إلى المؤتمر ولكن ليس بصفة مراقب، "هذا شأنهم.. توصلنا مع بقية المشاركين في المؤتمر إلى نتائج لا بأس بها"، مشيرا إلى أن "ذلك أزعج واشنطن، واعتبر أن الطريقة التي يتصرف بها الجانب الأمريكي ليست دليلا على استعدادهم للعمل من أجل "تحقيق نتائج إيجابية".

وقال ريابكوف أنه "على الرغم من موقف الجانب الأمريكي إلا إن اتصالات مكثفة لا تزال جارية مع الجانب الأمريكي حول سوريا, ولا نقطع الاتصالات، الحوار مع الأمريكيين حول سوريا يجري بشكل مكثف جدا، وسنواصل باستمرار شرح جوهر ما يجري لهم".

وشهدت مدينة سوتشي الروسية أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في الـ30 من الشهر الماضي بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية، خلصت نتائجه إلى صياغة لجنة دستورية مكونة من 150 عضوا، منها 100 مرشح من جانب الحكومة والمعارضة الداخلية المعتدلة و50 مرشحا من جانب المعارضة الخارجية.

وكان البيان الختامي لمؤتمر سوتشي نص على الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً, وان الشعب السوري يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي, والمحافظة على الجيش والقوات المسلحة وأن يقوم بواجبه وفقا للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

سيريانيوز