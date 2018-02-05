قال الكرملين يوم الاثنين إن منظومات دفاع جوي محمولة تمتلكها وتستخدمها المعارضة في سوريا تشكل خطرا هائلا على كل الحكومات.

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وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الاثنين إن من السابق لأوانه تحديد من أمد المعارضة بالمنظومة التي استخدموها لإسقاط الطائرة، مضيفا أن وصول صواريخ كهذه إلى يد ”إرهابيين“ أمر مقلق للغاية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الطائرة وهي من طراز سوخوي-25 أُسقطت في محافظة إدلب وقُتل قائدها على الأرض بعد أن قفز بالمظلة من الطائرة.

وقررت الدفاع الروسية الاثنين أن تنفذ الطائرات من نوع سو-25 تحليقاتها في الأجواء السورية على ارتفاع لا يقل عن 5000 متر، ما يضمن بقاءها خارج مرمى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

وكثفت الطائرات الروسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة إدلب بشمال سوريا ليل الأحد بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية وقتل قائدها.

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