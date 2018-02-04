شدد يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة الخناق على نابولي عندما انتزع منه الصدارة مؤقتا بفوزه الساحق على ضيفه ساسوولو 7-0 الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما حقق روما فوزه الاول في 7 مباريات بتغلبه على مضيفه هيلاس فيرونا 1-0.

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في المباراة الاولى على ملعب "يوفنتوس ارينا" في تورينو، واصل فريق "السيدة العجوز" ضغطه على الفريق الجنوبي وجرده من الصدارة مؤقتاً بانتظار حلول الاخير ضيفا على بينيفينتو صاحب المركز الاخير مساء.



وحقق يوفنتوس الذي استمر غياب صانع العابه الارجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، فوزه التاسع عشر هذا الموسم والسابع على التوالي رافعا رصيده الى 59 نقطة بفارق نقطتين امام نابولي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والاول منذ عام 1990 بقيادة اسطورة الكرة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا.



وحسم يوفنتوس نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله رباعية كان نجمها لاعب الوسط الدولي الالماني سامي خضيرة بثنائية. وهي المرة الاولى التي يسجل فيها يوفنتوس ثلاثة اهداف في الشوط الاول هذا الموسم.



وبكر رجال المدرب ماسيميليانو اليغري بالتسجيل عبر المدافع البرازيلي اليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة، وأضاف خضيرة هدفين سريعين في الدقيقتين 24 و27، قبل ان يختم البوسني ميراليم بيانيتش مهرجان الشوط الاول بالهدف الرابع في الدقيقة 38.



وفرض المهاجم الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين نفسه نجما للشوط الثاني بتسجيله هاتريك في الدقائق 63 و74 و83 رافعا رصيده الى 13 هدفا على لائحة الهدافين.



وفي الثانية على ملعب مارك انتونيو بنتيغودي في فيرونا، حقق نادي روما فوزه الأول في سبع مباريات في الدوري بتغلبه بصعوبة على مضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز قبل الاخير 1-صفر، ما أتاح له الاقتراب من المراكز المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبالنقاط الثلاث التي ضمنها في مباراة أنهاها بعشرة لاعبين، تمكن روما خامس ترتيب الدوري والذي بات في رصيده حاليا 44 نقطة، من الاقتراب من انتر ميلان صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال)، وفي رصيده 45 نقطة.



وأوقف اودينيزي صحوة ميلان وحرمه من الفوز الرابع تواليا عندما ارغمه على التعادل 1-1.



وتراجع ميلان الى المركز الثامن تاركا السابع بفارق نقطة واحدة لاتالانتا الفائز بصعوبة على ضيفه كييفو فيرونا بهدف وحيد سجله جانلوكا مانشيني (72).



وعوض فيورنتينا خسارته المذلة امام ضيفه هيلاس فيرونا 1-4 في المرحلة الماضية، بفوز ثمين 2-1 على مضيفه بولونيا.