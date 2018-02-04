ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين يوم الأحد، في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة إلى 116 مصابا.

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ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن محافظ الولاية هنري ماكماستر ، إنه "تم نقل 116 مصابا إلى 4 مستشفيات لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن" 3 من الإصابات حرجة".

وكانت وسائل اعلام افادت في وقت سابق من يوم الاحد بمقتل شخصين واصابة 70 آخرين بجروح متفاوتة، إثر تصادم القطارين ، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكي احدها يعود لشركة امتراك المشغلة لقطارات نقل الركاب .

وكانت شركة "أمتراك" المشغلة لقطارات نقل الركاب، في بيان، أن "القطار التابع لها كان متجهًا من مدينة نيويورك إلى ميامي عندما اصطدم بقطار الشحن "سي اس اكس" في مدينة كايس بكارولينا الجنوبية", موضحة أن " القطار الذي خرج عن مساره، كان يقل 139 راكبًا و8 من أفراد الطاقم".

وتحدثت الشرطة عن "تسرب نحو 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث"، لكنها أكدت أن "لا خطر على العامة في الوقت الراهن".

وجاء الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.

يشار الى ان عدة مناطق في الولايات الامريكية المتحدة شهدت حوادث مماثلة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.