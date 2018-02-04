أنقذ المدافع الدولي جيرار بيكيه فريقه برشلونة المتصدر من تلقي الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد أن أدرك التعادل في وقت متأخر في مرمى جاره إسبانيول 1-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وكان إسبانيول في طريقه إلى حسم دربي كاتالونيا بتقدمه عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يعادل بيكيه في الدقيقة 82.



وهو التعادل الرابع لبرشلونة مقابل 21 فوزاً في البطولة حتى الآن فرفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف فالنسيا الثالث (40 نقطة).



وينافس برشلونة على ثلاث جبهات إذ بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيضاً حيث سيواجه تشيلسي بطل انكلترا في 20 شباط ذهاباً و14 آذار إياباً، ونصف نهائي الكأس المحلية حيث تقدم على فالنسيا 1-0 ذهاباً.



ويسعى الفريق الكاتالوني إلى إحراز الثلاثية هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2009 و2015.



ويعدّ إسبانيول الفريق الوحيد الذي فاز على برشلونة محلياً هذا الموسم عندما تغلب عليه في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس 1-صفر، لكنّ ميسي ورفاقه تأهلوا إلى نصف النهائي لفوزهم إياباً 2-صفر.



وأقيمت المباراة وسط أمطار غزيرة حدت كثيراً من حركة الكرة خاصة في الشوط الثاني ما أثر على هجمات الفريقين وقلّل الفرص على المرميين.



وتعادل خيتافي مع ليغانيس سلباً.



وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على ديبورتيفو 5-صفر، واستكملت السبت بفوز أيبار على إشبيلية 5-1، وريال بيتيس على فياريال 2-1، وألافيس على سلتا فيغو 2-1، وتعادل ليفانتي مع ريال مدريد حامل اللقب 2-2.