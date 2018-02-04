أصيب 8 أشخاص بجروح، مساء الأحد، جراء سقوط قذائف متفجرة في منطقة المزة بدمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "8 اشخاص أصيبوا اثر سقوط قذائف متفجرة في محيط طلعة الإسكان بالمزة".

وبدورها قالت صفحات متخصصة بأخبار القذائف ، ان قذيفة صاروخية سقطت بالقرب من صالة البلياردو في صالة الجلاء الرياضية في حي المزة، في حين حدثت الإصابات جراء قذيفة سطقت بمحيط طلعة الإسكان وتم نقل الاصابات الى مشفى المواساة.

وكان عدة أشخاص اصيبوا في وقت سابق من يوم الأحد، اثر سقوط قذائف متفجرة على عش الورور بدمشق و ضاحية الأسد في حرستا بريفها.

وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

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