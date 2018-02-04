تعادل "مجنون" يحسم موقعة ليفربول امام توتنهام على مسرح "الانفيلد رود" اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل 2-2 موقعة ليفربول المثيرة أمام ضيفه توتنهام على ملعب "أنفيلد رود" في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأحرز كين هدف التعادل (2-2) من ركلة جزاء في الزفير الأخير من عمر المباراة (90+4)، بعدما أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة، وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 80 ليحرز التعادل عن طريق البديل فيكتور وانياما، وأضاع له كين ركلة جزاء في الدقيقة 87، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 90+1.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام حامل اللقب تشيلسي الذي يلعب الاثنين مع واتفورد، أما توتنهام، فبقي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة. سيريانيوز 2018-02-04 17:33:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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