أعلن الجيش التركي، مساء الأحد، عن مقتل عسكريين تركيين وإصابة 5 آخرين بجروح، ضمن عملية "غصن الزيتون" شمال غربي سوريا.

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وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان حول سير العملية ان "عسكريين تركيين قتلا، وأصيب 5 آخرين بمعارك شمال غرب سوريا".

وكانت الحكومة التركية قال في وقت سابق يوم الأحد، ان 10 جنود أتراك قتلوا وأصيب 39 آخرين منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، في حين تم القضاء على 932 إرهابيا منذ بدء المعركة.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

سيريانيوز