تصعيد عسكري في الغوطة الشرقية.. وسقوط ضحايا في عدة مناطق الاخبار المحلية شارك

تواصلت, يوم الأحد, حملة القصف على الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء شن غارات لطيران النظامي على حرستا و دوما والشيفونية في الغوطة الشرقية المحاصرة من جهتها, تحدثت مصادر ممؤيدة ان سلاح الجو الحربي استهدف مواقع تابعة لتنظيم "جيش الإسلام" في مزارع دوما بعدة ضربات جوية. واشارت المصادر الى ان :سلاح الجو الحربي جدد استهدافه مواقع المجموعات المسلحة في حرستا بعدة ضربات جوية. وأضافت المصادر ان غارات جوية شنت على مواقع للمسلحين في الشيفونية وعلى محور محيط إدارة المركبات ومحيط المشافي والبساتين القريبة منها. وازدادت في الاونة الاخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف انسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة. كما اتهمت مصادر معارضة مؤخرا باستهداف النظام عدة مناطق لاسيما دوما بغاز الكلور, الامر الذي ادى الى حدوث حالات اختناق. وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع . وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد . سيريانيوز

2018-02-04 11:05:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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