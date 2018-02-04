قالت مصادر أمنية, يوم الأحد, ان عدد من القتلى والجرحى سقطوا جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في مدينة العريش بسيناء في مصر.

ونقلت وسائل إعلامية, عن المصادر قولها ان "التفجير الذي قام به مجهولين أدى إلى مقتل مجندين اثنين ومدنيا واصابة خمسة مجندين ومدني ".

وبينت المصادر ان التفجير "استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن أثناء سيرها على الطريق الدائري في جنوب مدينة العريش في محافظة سيناء بمصر".

من جهتها, ذكرت صحف محلية منها "الأخبار " الحكومية، إن "مجندين من قوات الأمن قتلا وأصيب 5 جنود آخرين، إثر تفجير مسلحين لعبوة ناسفة عن بُعد، في حافلة نقل جنود، أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش".

ويأتي الحادث وسط هدوء نسبي للعمليات المسلحة ضد مقار الشرطة والجيش، في شمال سيناء في الآونة الأخيرة، في مقابل استمرار تكرار التأكيد الرئاسي على مواجهة الإرهاب هناك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 كانون الثاني إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

ووقعت في مصر مؤخراً، عدة هجمات استهدفت قوات الأمن وتبناها "متشددون", ومنذ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية "، في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.

سيريانيوز