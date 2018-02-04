لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تصادم قطارين، فجر يوم الأحد، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية, عن الشرطة ,قولها ان "قطارا تابعا لشركة Amtrak كان متوجها من نيويورك إلى ميامي وعلى متنه 147 شخصا اصطدم بقطار شحن ثم خرج عن سكته في بلدة كايس بالقرب من مدينة كولومبيا"

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج جميع الركاب من قطار المسافرين.

من جهتها أكدّت مرغريت فيشر، الطبيبة الشرعية من مقاطعة ليكسينغتون بولاية كارولينا حصيلة الضحايا جراء اصطدام قطار لنقل الركاب بقطار آخر للشحن.

بدورها, أفادت شركة "أمتراك" المشغلة لقطارات نقل الركاب، في بيان، أن "القطار التابع لها كان متجهًا من مدينة نيويورك إلى ميامي عندما اصطدم بقطار الشحن "سي اس اكس" في مدينة كايس بكارولينا الجنوبية", موضحة أن " القطار الذي خرج عن مساره، كان يقل 139 راكبًا و8 من أفراد الطاقم".

وتحدثت الشرطة عن "تسرب نحو 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث"، لكنها أكدت أن "لا خطر على العامة في الوقت الراهن".

ويشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.

يشار الى ان عدة مناطق في الولايات الامريكية المتحدة شهدت حوادث مماثلة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

سيريانيوز