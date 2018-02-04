حرم كروتوني مضيفه إنتر ميلان من انتزاع المركز الثالث بتعادله معه 1-1 في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تعادل سمبدوريا مع ضيفه تورينو بالنتيجة ذاتها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وصار رصيد إنتر ميلان 45 نقطة وبقي رابعاً بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو الذي يختتم المرحلة الإثنين باستضافة جنوى، فيما صار رصيد كروتوني 20 نقطة وبقي في المركز السابع عشر.



على ملعب جوزيبي مياتزا، انتظر إنتر ميلان حتى الدقيقة 23 ليفتتح التسجيل بواسطة، الدولي الإيطالي من أصل برازيلي إيدر الذي تابع برأسه في قلب المرمى كرة نفذها الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من ركلة ركنية.



وفي الشوط الثاني، انتقلت السيطرة الميدانية التي كانت نسبية في الأول لمصلحة أصحاب الأرض، بشكل واضح إلى كروتوني الذي ترجمها هدف التعادل بواسطة أندريا باربيريس الذي تلقى كرة داخل المنطقة وتابعها بيمناه من قرب نقطة الجزاء في أسفل الزاوية اليمنى (60).



على ملعب لويجي فيراريس، كان سمبدوريا سبّاقاً لافتتاح التسجيل بعد حصوله على ركلة حرة نفذها بنجاح صاحب الجنسية المزدوجة الإسباني-الأوروغوياني لوكاس توريرا (11).



وردّ تورينو عبر الغاني أفرييه أكواه بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها أسفل الزاوية اليسرى (25)، والذي أقصي بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني (73).



وبقي سمبدوريا سادساً برصيد 38 نقطة مقابل 33 لتورينو الذي تقدّم درجة واحدة مؤقتاً إلى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي يستضيف الأحد كييفو فيرونا.