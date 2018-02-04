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ريال مدريد يواصل التخبط بالدوري الاسباني ويسقط بفخ التعادل على ملعب ليفانتي
اخبار الرياضة

فشل ريال مدريد في تحقيق انتصاره الثالث توالياً بالدوري الإسباني عندما تعادل مع مضيفه ليفانتي 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.


 

 

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وتقدم ريال مدريد على ليفانتي في مناسبتين بفضل راموس وإيسكو (11 و81) ونجح المضيف في التعديل بهدفي الغاني بواتينغ والإيطالي باتزيني (42 و89).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لليفانتي في المركز السابع عشر.

سيريانيوز

2018-02-04 11:07:31
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