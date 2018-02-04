أصيب عدة أشخاص, يوم الأحد, جراء سقوط قذائف متفجرة على عش الورور بدمشق و ضاحية الأسد في حرستا بريفها.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدة قذائف صاروخية سقطت على ضاحية الأسد في حرستا بالغوطة الشرقية لريف دمشق, ما أدى إلى وقوع إصابات بين الأهالي و خسائر مادية بالممتلكات.

وتشهد ضاحية الأسد ومحيطها منذ قرابة شهر سقوط مئات القذائف المتفجرة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين و خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة و الخاصة والسيارات والمحلات ومنازل المواطنين وإغلاق المدارس مؤخرا بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة .

وأشارت المصادر إلى أن قذيفتين سقطتا على منطقة عش الورور في دمشق, ماادى الى حدوث اضرار مادية.

ويأتي ذلك عقب يومين على سقوط قذائف في الدويلعة و باب توما وحي الأمين في دمشق ما أدى لإصابة طفلتين.

وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

سيريانيوز