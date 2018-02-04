أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، المرسوم رقم 51 لعام 2018 القاضي بإحداث محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية في محافظة طرطوس.

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ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم، وجاء فيه:

المادة (1) تحدث محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية في محافظة طرطوس.

بينما نصت المادة (2) منه على ان تحدد اختصاصات المحاكم المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يحدد الاختصاص المكاني لها بقرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة.

وأصدر الرئيس الأسد خلال العام 2017، عدة مراسيم تقضي بإحداث محاكم بمختلف الاختصاصات في عدة محافظات.

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