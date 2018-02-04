وزير التجارة الداخلية يحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق الاخبار الاقتصادية شارك

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، يوم الأحد، قرارا يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء في القرار الذي حمل الرقم (363)، انه يحل مجلس ادارة غرفة تجارة ريف دمشق المصدق بقرارنا رقم 2359 بتاريخ 39/12/ 2014. وكان الوزير الغربي أصدر نهاية شهر كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة. سيريانيوز

2018-02-04 14:57:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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