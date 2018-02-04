بسطت القوات التركية مع قوات "الجيش الحر" المعارضة، يوم الأحد، سيطرتها على تلة 1027 التابعة لناحية راجو غرب عفرين شمال سوريا.

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وقالت وكالة (الأناضول) ان السيطرة تمت بعد اشتباكات مع قوات كردية ضمن عملية "غصن الزيتون".

وذكرت الوكالة إن "السيطرة على التلة الاستراتيجية جاءت ضمن عملية تستهدف دخول ناحية راجو الواقعة تحت سيطرة الأكراد"، مشيرة الى ان أهمية التلة تأتي من إطلالها على الناحية، الأمر الذي سيسهل السيطرة على مواقع الأكراد في مركز الناحية.

ومع السيطرة على التلة 1027 يكون الجيش التركي و"الجيش الحر" قد سيطرا على 33 نقطة منذ بدء عملية "غصن الزيتون" وهي بلدة و21 قرية و10 تلال استراتيجية ومزرعة.

وتواصلت, يوم الأحد, العمليات العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب, وسط معارك, ما أسفر عن سقوط فتيل, بالتزامن مع استمرار الجيش التركي في تعزيز مواقعه في النقاط الحدودية.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز