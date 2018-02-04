كشف المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس مجلس الوزراء بكر بوزداغ, يوم الاحد, عن حصيلة قتلى "الارهابيين" و الجيش التركي منذ انطلاق العمليات العسكرية التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

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واوضح بوزادغ , في حوار مع قناة "سي إن إن ترك", إنه "قتل 10 جنود أتراك وأصيب 39 آخرين منذ بدء عملية غصن الزيتون في حين تم القضاء على 932 إرهابيا منذ بدء المعركة".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان رئاسة الأركان التركية، السبت، عن مقتل 5 جنود أتراك؛ جراء استهداف مسلحي تنظيمات "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية دبابة تركية في منطقة عفرين.

ووصلت امس مزيد من التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.