كشف
مطورون عن قائمة أجهزة سامسونغ، المتوقع ترقيتها لأحدث نسخة من نظام أندرويد "أوريو
8.0".
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وبحسب موقع xda-developers،
من المتوقع أن تحصل آخر نسخ فئة S و
نوت على التحديث مباشرة ثم البقية تباعا، حيث أن الشركة تدعم بشكل رسمي الأجهزة
بالتحديثات لمدة عامين.
وتشمل القائمة المتوقع ترقيتها خلال الفترة القادمة:
Samsung Galaxy A3 2017
Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A7 2017
Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810
Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy A8+ 2018
Samsung Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy J7+
Samsung Galaxy J7 Duos 2017
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Neo
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
الأجهزة اللوحية :
Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355
Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380/T385 2017
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580
Samsung Galaxy Tab Active 2
Samsung Galaxy Tab E 8.0
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825
يشار إلى ان شركة سامسونج لم تعلن عن قائمة رسمية للأجهزة التي تعتزم ترقيتها لأحدث
نسخة من النظام.
سيريانيوز