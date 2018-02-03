قائمة هواتف سامونغ المتوقع تحديثها لأندرويد أوريو 8.0... تعرف إليها! علوم وتكنولوجيا شارك

كشف مطورون عن قائمة أجهزة سامسونغ، المتوقع ترقيتها لأحدث نسخة من نظام أندرويد "أوريو 8.0".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبحسب موقع xda-developers، من المتوقع أن تحصل آخر نسخ فئة S و نوت على التحديث مباشرة ثم البقية تباعا، حيث أن الشركة تدعم بشكل رسمي الأجهزة بالتحديثات لمدة عامين. وتشمل القائمة المتوقع ترقيتها خلال الفترة القادمة:  Samsung Galaxy A3 2017  Samsung Galaxy A5 2017  Samsung Galaxy A7 2017  Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810  Samsung Galaxy A8 2018  Samsung Galaxy A8+ 2018  Samsung Galaxy J3 2017  Samsung Galaxy J5 2017  Samsung Galaxy J7 2017  Samsung Galaxy J7+  Samsung Galaxy J7 Duos 2017  Samsung Galaxy J7 Max  Samsung Galaxy J7 Neo  Samsung Galaxy J7 Prime  Samsung Galaxy Note FE  Samsung Galaxy Note 8  Samsung Galaxy S7  Samsung Galaxy S7 Edge  Samsung Galaxy S8 Active  Samsung Galaxy S8  Samsung Galaxy S8 الأجهزة اللوحية :  Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355  Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380/T385 2017  Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580  Samsung Galaxy Tab Active 2  Samsung Galaxy Tab E 8.0  Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 يشار إلى ان شركة سامسونج لم تعلن عن قائمة رسمية للأجهزة التي تعتزم ترقيتها لأحدث نسخة من النظام. سيريانيوز

2018-02-03 20:59:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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