تعتزم شركة السيارات الفاخرة Land Rover وضع اسمها على هاتف جديد يحمل اسمLand Rover Explore، الموجه لهواة التخييم في الهواء الطلق.

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وقال موقع gsmarena، ان الشركة اختارت شركةBullitt Group التي تقوم ببناء هواتفCAT المُضادة للصدمات مثل هاتف S60، لبناء هاتفها الجديد S60.

وأعلنت Land Rover عن الهاتف في المعرض التجاري في ميونيخ ISPO.، ليكون موجهاً للمستخدمين الذين يستمتعون بالمشي لمسافات طويلة والتخييم في الهواء الطلق، وقد يروق للمزيد من الأشخاص حيث أنه لا يأتي بحجم كبير مثل هاتف CAT إلا أنه مازال سميك نوعًا ما.

ويتميز هاتف Explore عن الهواتف الأخرى المضادة للصدمات بالوحدات المضافة، حيث يأتي الهاتف بجزء خلفي مغناطيسي يحمل وحدات إضافية بدبابيس خارجية لزيادة أو إضافة نوع من الوظائف، وأهم هذه الوحدات هي وحدة Adventure Pack والتي تُضيف هوائيGPS قوي، عمر بطارية إضافي، ومنظار رؤية بالواقع الافتراضي للتنقل في البرية.

ولم يتم الإعلان عن أي مواصفات أخرى للهاتف حتى الآن، على الرغم من أن الشركة أوضحت أنه يمكنك البدء في طلب الهاتف في نيسان بسعر مقترح من 649 يورو (حوالي 805 دولار)، دون ذكر أسعار أو ميعاد توافر الهاتف في الولايات المتحدة.

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