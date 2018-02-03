حذف متجر آبل للتطبيقات، تطبيق تيليغرام، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية، إثر شكاوي جديدة حول محتوى غير لائق.

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وأعلن الرئيس التنفيذي لتيليجرام بافل دوروف الحذف بشكل رسمي على حسابه في منصة "تويتر" مؤكداً ان ابل اخبرتهم بوجود محتوى غير لائق يتم عرضه داخل التطبيق وانهم يعملون اقصى جهد للعودة بشكل سريع للمتجر خلال الساعات القادمة.

ولم تعرف طبيعة المحتوى من قبل الجميع، علما ان تطبيقات تيليجرام و تيليجرام X لم تتعرض لأي مشاكل على متجر التطبيقات الخاص بنظام اندرويد حتى الآن.

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