كشفت شبكة "انستغرام" عن ميّزة جديدة داخل الحكايات Stories ، تُتيح كتابة النصوص ومشاركتها كحكاية بشكل تفاعلي، بعد أن كانت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو فقط هي المتاحة.

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وقالت الشبكة على مدونتها، انه عند الدخول إلى واجهة مُشاركة الحكاية سيجد المُستخدم زر “نص” Text الذي يُتيح كتابة النصوص، مع وجود زر جانبي لتغيير الخلفية والتأثيرات الحركية للنص قبل مُشاركته ضمن حكاية مُنفصلة.

كما أضافت الشركة أدوات لإضافة نصوص تفاعلية أيضًا لبقيّة الحكايات التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو.

وباتت الميّزة الجديدة متاحة لجميع مُستخدمي انستغرام على أندرويد و”آي أو إس”، وهذا بعد التحديث للإصدار الأخير 30 وما بعده.

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