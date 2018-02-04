أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي, ان التقنين الكهربائي في أفضل حالاته اعتبارا من يوم امس السبت.

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وأوضح خربوطلي, في تصريح اذاعي, ان "استهداف خطوط التوتر العالي 230 ك.فولط أثر على أداء الكهرباء في الفترة السابقة إضافة للأعطال التقنية الأخرى في مجموعات التوليد وزيادة الأحمال خلال انخفاض درجات الحرارة له تأثيره".

وشهدت عدة مناطق مؤخراً حالات انقطاع مفاجئ في الكهرباء وبساعات متفاوتة , حيث عزا مديرون لعدد من شركات التوزيع في المحافظات أن السبب الرئيس هو "انخفاض كميات التوليد وزيادة الحمولات".

وتعرضت مؤخرا محطات توليد الكهرباء لاعطال فنية او للاستهداف, الامر الذي ادى الى انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية ,قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

واشار خربوطلي الى انه "سيتم تنفيذ مجموعتين بخاريتين في حلب إضافة لمجوعة توليد في دير الزور ومجموعتين في محردة بمجمل 2300 ميغا واط".

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.