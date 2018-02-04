نفت الشركة السورية للاتصالات وجود أي عطل في خطوط الانترنت المغذية لسوريا, مشيرةً إلى أن عملية ربط خط قبرص _ مرسيليا من جديد سيبدأ الاثنين .

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأحد, عن مصادر في شركة الاتصالات ,قولها ان " حالات الضعف الموجودة في الانترنت قد تكون في بعض الخطوط لا أكثر".

وعانى المواطنون في عدة مناطق بدمشق خلال الايام القليلة الماضية من بطئ شديد في الانترنت, لم يعرف سببه, حيث تداولت انباء عبر صفحات التواصل بحدوث عطل في خطوط الانترنت.

وأضافت أنه "سيتم ابتداءا من صباح الغد المباشرة في إصلاح العطل الأخير الذي أدى إلى انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرة قبرص ومرسيليا والذي يحمل عددا من الدارات الإلكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الانترنت في سوريا".

وأشارت إلى أنها "خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءا من المباشرة بالإصلاح يوم غدا، سيتم الانتهاء من إعادة عملية الربط ليتم تحويل الدارات إليها من جديد ما سيحسن شبكة الإنترنت إلى الأفضل".

وكانت شركة الاتصالات اعتذرت من مشتركيها الشهر الماضي, على انخفاض جودة الانترنت في البلاد بسبب انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرة قبرص ومرسيليا، والذي يحمل عددا من الدارات الإلكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الشبكة العنكبوتية.

كما أعلنت الاتصالات في كانون الثاني الماضي, عن عودة العمل بالكابل البحري الذي يربط بين مدينتي طرطوس والإسكندرية، والذي تعطل لأكثر من شهر ما أثرّ سلباً على جودة الانترنت في سوريا.

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء متفاوت بين منطقة وأخرى، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز