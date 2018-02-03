طور مجموعة من العلماء بطارية قابلة للانحناء، بما يؤدي لتطوير الهواتف الذكية الورقية الرقيقة القابلة للطي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، ان البطارية المطورة يمكنها الالتواء بكل سهولة، مع حفاظها على الأداء العالي والطاقة.

كما يمكن دمج البطارية بالأجهزة التي يمكن ارتداؤها مثل الساعات الذكية، فضلا عن ان النموذج الأولى للبطارية يحمل 85 في المئة من الطاقة الخاصة بالبطارية العادية، لكن الباحثين من جامعة كولومبيا في نيويورك، يقولون إنهم يعملون على تحسين هذا الأمر.

واستوحى العلماء تصميم البطارية الجديدة من بنية العمود الفقري، فالمكونات الصلبة التي تخزن الطاقة يحيط بها مكونات أكثر ليونة، مثل الكثير من فقرات العمود الفقري المخففة بالأنسجة الرخوة للحفاظ على المرونة.

وبغض النظر عن الطريقة التي تثني بها، فإن البطارية توفر الجهد المستقر والكثافة العالية للطاقة، وفقا للباحثين.

سيريانيوز