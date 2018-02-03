أعلنت وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) السبت أن الولايات المتحدة لم تزود حلفاءها في سوريا بأسلحة "أرض – جو"، وأنها ستدرس المعلومات عن إسقاط الطائرة الروسية باستخدام منظومة مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالو نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم البنتاغون، إريك بيهون، قوله ان "الولايات المتحدة تركز على قتال تنظيم (داعش) جنبا إلى جنب مع الحلفاء في سوريا.. الولايات المتحدة لم تمد أيا من القوات الحليفة في سوريا بأي أسلحة (أرض – جو) ولا تنوي القيام بذلك في المستقبل".

وأشار المتحدث الامريكي إلى أن العمليات العسكرية موجهة جغرافيا، إلى القتال الجاري ضد "داعش" في شرق سوريا. وأضاف: "سنقيم مدى صحة هذه التصريحات من أجل ضمان سلامة شركائنا في التحالف".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية, في وقت سابق السبت, إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من (طراز سو-25) من قبل مسلحين في محافظة إدلب ومقتل قائدها, مضيفة بان المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيض التصعيد في إدلب.

وتبنت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) اسقاط الطائرة الحربية الروسية في ادلب.