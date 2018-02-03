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مانشستر سيتي المتصدر يسقط بفخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الانكليزي
اخبار الرياضة

سقط مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز في فخ التعادل أمام مستضيفه بيرنلي 1-1، السبت في المرحلة 26 من المسابقة.


 

 

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وتقدم السيتي عبر مدافعه البرازيلي دانيلو في الدقيقة 22، لكن الآيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون أبى إلا أن يخرج فريقه متعادلاً فوقع على الهدف في الدقيقة 82.

وكاد رحيم ستيرليغ أن يضيف الهدف الثاني لفريقه لولا رعونته في فرصة من النادر أن تضيع بالحصة الثانية، قبل أن يخرج مستبدلاً.

ولعب حارس الفريق الضيف، البرازيلي إيدرسون دوراً هاماً في حماية مرمى فريقه في عدد من الهجمات الخطيرة لبيرنلي

وصار رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، أما بيرنلي ففي المركز السابع بـ36 نقطة.

سيريانيوز
2018-02-03 18:00:31
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