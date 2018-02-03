عزز بايرن ميونيخ صدارته مبتعداً بفارق 18 نقطة، بفوزه السهل على مضيفه ماينتس 2-صفر، السبت في المرحلة 21 من الدوري الألماني، وتعادل أقرب مطارديه ليفركوزن وخسارة شالكه المفاجئة على أرضه.

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ورفع بايرن، حامل اللقب رصيده إلى 53 نقطة، مقابل 35 لليفركوزن الذي تعادل على أرض فرايبورغ سلباً، و34 لشالكه الذي سقط على أرضه أمام فيردر بريمن 1-2.



وهذا الفوز الثامن على التوالي لبايرن الذي تسعى إدارته إلى تمديد عقد يوب هاينكس (72 عاماً) لموسم واحد على الرغم من التصريحات المتكررة للمدرب المخضرم بأنّه لن يدرب بايرن الموسم المقبل.



على ملعب "أوبل أرينا" وامام 34 الف متفرج، ترك هاينكس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الهولندي أريين روبن على مقاعد البدلاء، ودفع بساندرو فاغنر في قلب الهجوم إلى جانب توماس مولر والفرنسي فرانك ريبيري.



وافتتح بايرن التسجيل إثر ركنية وصلت إلى المخضرم ريبيري، سددها طائرة جميلة من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليسرى (33)، رافعاً رصيده إلى 114 هدفا مع الفريق البافاري في المسابقات الرسمية، متخطياً ماريو غوميز (113).



وبلمحة جميلة أيضاً، استقبل لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز تمريرة داخل المنطقة، فروضها بذكاء على صدره وسددها قوية في الزاوية اليسرى من مسافة قريبة لمرمى الحارس روبن تسنتنر (44).



وتابع بايرن سيطرته، فيما حاول ماينتس الرد فكانت تسديدة قوية خطيرة من السويدي روبن كويزون أبعدها حارس بايرن زفن أولريش ببراعة إلى ركنية (53)، لتنتهي المباراة بالفوز السابع عشر لبايرن في 21 مباراة.



وتقدم شالكه بهدف للأوكراني كونوبليانكا (24) قبل أن يتلقي هدفين بتوقيع كروس والنمسوي يانوزوفيتش (79 و90+3) علماً أنّه عانى من طرد الصربي ناستاسيتش إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (78).



وتعادل هرتا برلين مع هوفنهايم 1-1 وبذات النتيجة فولفسبورغ مع شتوتغارت.