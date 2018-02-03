سقوط "مدوي" لإشبيلية بخماسية أمام أيبار.. وريال بيتيس يفاجأ فياريال في الليغا اخبار الرياضة شارك

انهار إشبيلية بشكل مدهش أمام مضيفه ايبار وخسر 1-5، فيما فاجأ ريال بيتيس ضيفه فياريال وتغلب عليه 2-1 السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاءت اهداف اصحاب الارض عبر كيكي (1) والتشيلي فابيان اوريانا (17و61) وايفان راميس (32) وانايتز ابريا (83) بينما حقق بابلو سارابيا هدف الضيوف الوحيد (21 من ركلة جزاء).



ورفع ايبار رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة خلف اشبيلية السادس مؤقتا ايضا لأن فوز سيلتا فيغو الثامن برصيد 31 نقطة على مضيفه لاس بالماس سيجعله يرتقي الى المركز السادس.



وليست هي الخماسية الأولى التي يخسر بها اشبيلية هذا الموسم لانه سبق ان اهتزت شباكه بنفس النتيجة امام ريال مدريد (الجولة 15) وريال بيتيس (المرحلة 18).



كما خسر الفريق الاندلسي 5-1 في دوري ابطال اوروبا (موسم 2017-2018) امام سبارتاك موسكو الروسي.



وفي مباراة أخرى صدم ريال بيتيس ضيفه فياريال بالفوز عليه 2-1.



وجاءت ثنائية ريال بيتيس بفضل لورين مورون 45+2 و65 بينما وقّع الكولومبي باكا على هدف فياريال الوحيد من ركلة جزاء 80، علماً أنّ فياريال الذي فشل في خطف المركز الرابع من ريال مدريد ولو مؤقتاً خسر خدمات قلب دفاعه الإيطالي بونيرا لتلقيه بطاقة حمراء (31).



وحرم ديبورتيفو ألافيش ضيفه سلتا فيغو من استغلال خسارة إشبيلية واقتناص المركز السادس الذي يخوض صاحبه الدوري الأوروبي عندما هزمه 2-1.



وأوقف ديبورتيفو ألافيش رصيد سلتا فيغو الثامن عند 31 نقطة، وتقدم بدوره خطوة إلى الأمام ليحتل المركز السادس عشر وله 22 نقطة. سيريانيوز 2018-02-03 18:27:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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