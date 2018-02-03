استفاد مانشستر يونايتد الجار اللدود للمتصدر سيتي من تعثر رجال غوارديولا لتقليص الفارق من 15 إلى 13 نقطة بفوزه على ضيفه هادرسفيلد 2-صفر، أحدهما للوافد الجديد التشيلي اليكسيس سانشيز.

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على ملعب "أولدترافورد"، استعاد يونايتد توازنه بعد الخسارة التي تلقاها في المرحلة الماضية أمام توتنهام (صفر-2).



وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر البلجيكي روميلو لوكاكو بعد تمريرة من الإسباني خوان ماتا، ثم أضاف الوافد الجديد من أرسنال التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعدما تابع كرة مرتدة من ركلة جزاء انتزعها وسدّدها بنفسه وصدّها الحارس الدنماركي يوناش لوسل.



وهو الهدف الأول لسانشيز بقميص يونايتد الذي التحق به في 22 الشهر المنصرم، فيما رفع لوكاكو رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري بقميص الفريق الذي انضم إليه هذا الموسم من إيفرتون، و19 في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع "الشياطين الحمر" الذين أحيوا ذكرى مرور 60 عاماً على كارثة ميونيخ عام 1958.



حقّق آرسنال، بشكله الجديد، فوزا ساحقا على ضيفه إيفرتون 5-1 على ملعب "الإمارات" .



وسجّل خماسية آرسنال كل من الويلزي آرون رامسي (6 و19 و74)، والفرنسي لوران كوسيلني (14) والجابوني بيير إيميريك أوباميانج (37)، فيما أحرز دومينيك كالفرت- لوين هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 64.



وارتفع رصيد آرسنال إلى 45 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الذي يلتقي ليفربول الأحد، أمّا إيفرتون فتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.



وشارك أوباميانج في أول مباراة له مع آرسنال منذ انتقاله إليه الأربعاء الماضي قادما من بوروسيا دورتموند، ولعب إلى جانبه الأرميني هنريك مخيتريان القادم بدوره من مانشستر يونايتد.