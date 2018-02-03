احتفظ باريس سان جيرمان المتصدر بفارق النقاط الـ11 عن أقرب مطارديه، بعد عودته فائزاً بسهولة من أرض ليل 3-صفر، السبت في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ورفع سان جيرمان، الباحث عن استعادة لقبه من موناكو بعد تتويجه بين 2013 و2016، رصيده إلى 62 نقطة مقابل 51 لمرسيليا الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير عل ماتز 6-3، فيما يحل ليون (48 ثالثاً) ضيفاً على موناكو (47 رابعاً) الأحد في قمة المرحلة وختامها.



على ملعب "بيار موروا" بالقرب من الحدود البلجيكية وأمام 49 ألف متفرج، افتتح الأوروغوياني إدينسون كافاني الفرص الخطيرة منفرداً إثر مرتدة وتسديدة بعيدة عن المرمى، في وقت كان البرازيلي نيمار ينتظر تمريرة والمرمى الخالي أمامه (39).



لكنّ سان جيرمان افتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول عن طريق ظهيره الأيسر الإسباني من أصول جزائرية يوري برشيش بتسديدة أرضية يمينية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس إلى الشباك بعد كرة بدأها نيمار بتمريرة ساقطة أبعدها الدفاع (45+1).



وبعد عدة محاولات في الشوط الثاني، وجد نيمار الثغرة في حائط صد ليل من ركلة حرة ووضع كرة رائعة في المقص الأيمن لمرمى ليل بمساعدة بسيطة من القائم (77).



وأطلق لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو رصاصة الرحمة بتوقيعه هدفاً ثالثاً (87).