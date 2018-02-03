أعلنت " هيئة تحرير الشام " يوم السبت عن تبنيها لاسقاط الطائرة الروسية من طراز "سو-25" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية, السبت, إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من (طراز سو-25) من قبل مسلحين في محافظة إدلب ومقتل قائده, مشيرة الى ان المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيض التصعيد في إدلب.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة في وقت سابق ان فصائل المعارضة أسقطت طائرة حربية روسية من طراز سوخي 25 جنوب سراقب بريف إدلب إثر استهدافها بصاروخ موجه".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن البوارج الروسية استهدفت بعدة صواريخ بعيدة المدى مكان سقوط الطائرة الروسية.

وسقطت في آب عام 2016 هليكوبتر روسية سقطت في ريف ادلب حيث لقي طاقم الطائرة المؤلف من 3 أفراد وضابطين مصرعهم.