دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، يوم السبت حكومة بلاده إلى التواصل بشكل فوري مع "الحكومة السورية"، وإقامة علاقات معها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ولوقف سفك الدماء فيها.

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ونقلت وكالة الاناضول عن قليجدار أوغلو مخاطبا الحكومة، "تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضا، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية".

وأضاف قليجدار أوغلو أنه ينبغي أيضا إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل مشكلة الإرهاب (في إشارة إلى منظمة بي كا كا).

ووعد قليجدار أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات في حال جاء إلى الحكم.وتعهد قليجدار أوغلو بالتخلي عن السياسة في حال لم يستطع حل مشكلة الإرهاب خلال هذه الفترة، وبنشر السلام والاستقرار في ربوع الأناضول كلها.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وجاء تصريحات قليجدار أوغلو خلال أعمال المؤتمر العام العادي لحزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه قليجدار أوغلو في صالة أنقرة الرياضية، والذي سيتم خلالها انتخاب رئيس للحزب، وتحديد أعضاء مجلسه (60) ولجنته التأديبية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لمدة يومين.

ويتنافس على زعامة "الشعب الجمهوري" كل من الرئيس الحالي "كمال قليجدار أوغلو"، والنائب عن ولاية يالوفا "محرم إينجه"، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إسطنبول "أوميت قوجه صقال"، ورئيس فرع الحزب في منطقة عمرانية بإسطنبول "ألب أرسلان جابوك".

وتولى قليجدار أوغلو زعامة الحزب عام 2010، على خلفية استقالة الرئيس السابق "دنيز بايكال".