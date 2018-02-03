سقط جرحى, يوم السبت, جراء اطلاق نار في مدينة ماتشيراتا وسط ايطاليا.

وذكرت وكالات انباء نقلا عن وسائل اعلام ايطالية ان "4 اشخاص أصيبوا على الأقل، في إطلاق مجهولين النار بمدينة ماشيراتا، مركز إقليم ماركي شرق إيطاليا".

ووفقا للمصادر، فقد فتح مجهولون النار من سيارة كانت تتجول في شوارع المدينة .

ونشرت الصفحة التابعة لإدارة المدينة على موقع تويتر، تغريدة قالت فيها "لأسباب أمنية، يطلب رئيس البلدية، رومانو كارانشيني من المواطنين إغلاق منازلهم ومكاتب العمل والمدارس، بسبب الوضع الخطير الذي شهدته المدينة".

من جهتها, افادت الشرطة الإيطالية بسقوط جرحى في إطلاق نار استهدف مدينة ماسيراتا

يشار الى ان اطلاق النار استهدف تجمعا للاجانب في مدينة ماسيراتا, ما أدى إلى جرح عدد منهم، لم يتم الكشف عن جنسياتهم..

وتعمل الشرطة على تفحص كاميرات المراقبة في الشوارع التي شهدت إطلاق النار لتحديد المشتبه بهم، والكشف عن دوافعهم.